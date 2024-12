Thesocialpost.it - Riva del Garda, Franco Strobel muore 16 giorni dopo l’incidente: era caduto con il monopattino

«Fai buon viaggio papà. Ricorderemo per sempre il tuo sorriso», ha scritto la figlia Alessandra in un messaggio colmo di dolore e commozione per annunciare la scomparsa del padre,, 80 anni. L’uomo è deceduto a seguito di un incidente avvenuto il 3 dicembre scorso mentre era sul, conosciuto e amato non solo ama anche all’estero grazie alla sua lunga carriera come parrucchiere, non è riuscito a sopravvivere alle gravi lesioni riportate nella caduta. Le sue condizioni, apparse subito critiche, hanno tenuto la famiglia in una lunga attesa carica di speranza, maquasi tre settimane nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Chiara di Trento,si è spento.La moglie Nadia, la figlia Alessandra e tutti i suoi cari hanno vissutodi angoscia, sperando in un recupero che purtroppo non è arto.