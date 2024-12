Ilgiorno.it - Ritrova il figlio di 14 anni dopo un furto

Grazie a uncommesso in città è statoto dal padre e trascorrerà il Natale a casa un ragazzo di 14residente in provincia di Rovigo, denunciato in stato di libertà dagli agenti della questura. Il ragazzino è stato sorpreso dal personale di un negozio di articoli sportivi di via Caio Plinio con un paio di pantaloni del costo di 100 euro nascosti sotto il giubbotto, nonostante avesse strappato l’antitaccheggioessersi chiuso in un camerino per nascondere meglio la merce all’uscita è stato fermato e affidato agli agenti della Mobile arrivati poco. Dall’identificazione in questura è emerso che il ragazzo nei primissimi giorni di dicembre si era allontanato da casa e per questo il padre aveva sporto denuncia. Il 14enne è stato riaffidato al padre che è venuto da Rovigo a Como per riprenderselo, una storia a lieto fine nonostante la denuncia alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Milano peraggravato.