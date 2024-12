Regione Lombardia aumenta fondi per disabilità grave | 203 milioni in più nel 2023

Ilgiorno.it - Regione Lombardia aumenta fondi per disabilità grave: 20,3 milioni in più nel 2023

Un anno fa, di questi tempi, sulle famiglie e sulle associazioni dellainiziava ad allungarsi l’ombra, anzi la scure, della riforma del Fondo per la Non Autosufficienza (FNA). Prima della fine della Giunta regionale avrebbe approvato una delibera che portava con sé una pretesa irrealizzabile nel breve e forse pure nel medio periodo: compensare i tagli ai contributi economici delle misure B1 e B2, quelle destinate allagravissima e, con un aumento dei servizi e delle prestazioni. Un indirizzo mutuato da quanto disposto a suo tempo dal Governo Draghi. Un indirizzo senza bussola: come potenziare servizi che spesso non esistono? La delibera sarebbe diventata realtà a 48 ore dall’inizio dell’anno nuovo e la sua approvazione avrebbe innescato un nuovo inizio anche nell’associazionismo legato alla