Processo Open Arms | l’assoluzione l’abbraccio con Francesca Verdini e la gioia Salvini | Sono felice difendere la Patria non è reato

Leggi su Open.online

Prima gli applausi dai banchi dove erano presenti diversi esponenti del centrodestra, poicon la fidanzatache già gli aveva dedicato un post in giornata. Così l’aula bunker del carcere Pagliarelli ha accolto la sentenza di assoluzione nei confronti del vicepremier Matteonell’ambito del: per i giudici del Tribunale di Palermo il fatto non sussiste. Il leader della Lega ha stretto i pugni in segno di vittoria mentre i delegati del Carroccio intonavano cori: «Matteo, Matteo». Commossa l’avvocata Giulia Bongiorno. «lanon è. Siete stati tutti bravi», ha detto. Che poco dopo ha anche aggiunto: «Chi pensava di usare i migrati per fare politica ha perso e torna in Spagna con le mani in saccoccia».