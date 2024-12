Lanazione.it - Prato in lutto: funerali di Carmelo Corso e Vincenzo Martinelli dopo l'esplosione a Calenzano

E’ stata una giornata di doppioperquella di ieri. Mentre in Duomo si stavano celebrando el esequie di, nella chiesa parrocchia di San Giorgio a Colonica i familiari, gli amici ed i colleghi si sono stretti attorno al, 57 anni a fine gennaio, l’altro autostraspoprtatore che è rimasto ucciso nell’espolisione al deposito di carburanti Eni a, originario di Catania, aveva scelto di vivere a31 anni fa: qui abitava insieme alla moglie Tamara, insegnante e ai figli Elena e Dario, a San Giorgio a Colonica. Una famiglia conosciuta, amata e stimata da tutti, come ha dimostrato la grande partecipazione al funerale che ieri pomeriggio è stato officiato dal parroco don Andrea Adamek in una chiesa affollata. Lascia la moglie Tamara, che è insegnante, la figlia Elena ed il figlio Dario, che ha ricordato il padre con un pensiero commosso.