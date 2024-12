Ilrestodelcarlino.it - Pecco Bagnaia e Domizia, l’augurio più dolce in luna di miele in Giappone

Pesaro, 20 dicembre 2024 –diinper Francesco “Castagnini. Il vincitore di tre titoli mondiali (nel 2018 in Moto2, e nel 2022 e 2023 in MotoGP), torinese di nascita ma pesarese d’adozione, è volato con la moglie nella terra del Sol Levante per il viaggio di nozze.con la mogliedal Papa: “Grande onore ed emozione” Il pilota della Ducati e la fashion buyer si sono sposati lo scorso 20 luglio nel Duomo di Pesaro. Originaria di Chivasso, in provincia di Torino, proprio come il suo, i due si conoscono dall’infanzia, ma solo sei anni fa hanno scoperto di provare qualcosa di più l’uno per l’altra. Per un periodoe Castagnini hanno vissuto separati visto che lei ha completato i suoi studi a Milano: quando poi ha trovato lavoro a Pesaro, lui l’ha seguita.