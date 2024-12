Lortica.it - Opocsoro

Benvenuti all’oroscopo del 20 dicembre, dove le stelle si sono alzate con il piede sbagliato ma promettono di regalarci qualche perla di saggezza (o almeno qualche risata). Oggi gli astri non risolvono problemi, ma vi daranno il giusto spunto per affrontarli con un sorriso ironico e un pizzico di provocazione.Ariete(21 marzo – 20 aprile)Oggi siete così carichi che sembrate appena scesi da una montagna russa di caffeina. Va bene essere energici, ma occhio a non sembrare una palla demolitrice emotiva. Non tutto si risolve con forza bruta: provate anche con un po’ di diplomazia (sì, è una parola vera). Toro(21 aprile – 20 maggio)Oggi siete determinati a proteggere il vostro sacrosanto diritto al relax, ma qualcuno potrebbe arrivare a disturbarvi con domande tipo: “Hai fatto la lista dei regali?” Le stelle vi suggeriscono di fingere un mal di testa e tornare sotto la coperta.