Nuovo volto in Formula 1 | che novità in casa Red Bull!

Leggi su Sportface.it

C’è unpilota nella Red: la scuderia ha scelto lui per mantenere alte le proprie ambizioni per il futuro. Uno degli argomenti più chiacchierati in questi giorni nell’ambiente della1 è l’addio di Sergio Perez alla Red. Il primo a dare l’annuncio del divorzio è stato proprio il pilota messicano tramite un messaggio social, seguito successivamente da un comunicato ufficiale da parte della scuderia di Milton Keynes: “Dopo quattro stagioni incredibili insieme, Oracle RedRacing e Sergio Perez hanno raggiunto un accordo per separarsi. Durante questo periodo Checo ha sun ruolo cruciale nell’assicurare molteplici vittorie di Gran Premio, innumerevoli podi e due campionati del mondo costruttori, contribuendo in modo significativo dall’era di maggior successo del team in1”.