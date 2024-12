Ilgiorno.it - Milano, investe sulle strisce mamma e figlio disabile in carrozzina e poi scappa: arrestato il pirata

, 20 dicembre 2024 – Un altro incidente con omissione di soccorso. Unadi 39 anni con iltredicenne,in, travolti da una macchinapedonali di via De Nicola, in zona Gratosoglio. La fuga del conducente, poi bloccato dagli agenti della polizia locale. L'investimento è avvenuto alle 14.30 di venerdì 20 dicembre: nel giro di un'ora e mezza, i ghisa del Radiomobile guidati dal comandante Gianluca Mirabelli sono riusciti a rintracciare e arrestare il sessantunenne egiziano Sabri El Naggar, regolare e incensurato, dipendente di una ditta di pulizie, che era tornato a casa in zona Barona. L'uomo chinato sulla donna a terra Stando alle prime informazioni, la Peugeot del 61enne ha investito la donna e il, che sono stati sbalzati di una decina di metri rispetto al punto d'impatto.