Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono sotto i cog**oni”: Bugo annuncia l’addio alle scene con un concerto d’addio. Ma è un pesce d’aprile?

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sarà vero oppure no? A sentiresembra proprio che la decisione è presa. Il cantautore ha deciso i dare, dopo 20 anni di carriera, con unil primo di aprile 2025. Ma sarà unanticipato? Stando alla comunicazione ufficiale: “Ilfinale disarà un addio allache suona come un successo, per un abbraccio finale a tutto il suo pubblico”.Il claim dell’evento è “Mirotto i coglioni. Ma per fortuna che ciio“. Chiaro e conciso. Ilcoinciderà con l’ultima data del tour legato alla pubblicazione del suo ultimo disco di inediti “Per Fortuna Che CiIo”, anticipato dai singoli “Un Bambino”, “Rock and Roll”, “Non Lo So!” e dalla title track.Cristian Bugatti, noto come, ha iniziato la sua carriera nel circuito musicale alternativo, debuttando con l’album “La prima gratta” nel 2000, seguito da “Sentimento westernato”.