Ilrestodelcarlino.it - Mercato invernale nel vivo. Rivoluzione alla Cluentina

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lavuole mettere a disposizione dell’allenatore una rosa più profonda e la società gioca a carte scoperte: "Siamo interessati – si legge in una nota della società, che milita in Promozione – a Yaya Wahi ed Enrico Mistura in uscita dal Matelica, e abbiamo avviato contatti con Alessandro Frinconi, centrocampista in forza al Camerino. Siamo infine interessati a Mosca e Micucci, che dovrebbero essere in uscita dal Montecassiano". Nei giorni scorsi la dirigenza ha messo due colpi per il reparto avanzato: sono infatti arrivati Lucho Monserrat, per il quale si tratta di un ritorno, e Rodrigue Ibii Ngwang, ultimamente al San Claudio e all’Aurora Treia. Il Casette Verdini ha tesserato il portiere Francesco Mallozzi proveniente dSangiustese, hanno invece lasciato la società il fantasista Riccardo Cuccù che si è accasato al Monturano e il portiere Matteo Seghetti che si è trasferito al Corridonia.