Mare in tempesta stop agli aliscafi | Capri a rischio isolamento nel weekend

Ladi vento eche si è scatenata questa notte nel golfo, con onde che hanno raggiunto i 3.16 metri d’altezza e vento a raffica che ha soffiato dai 22 ai 32 nodi tiene bloccati in banchina sia ache a Napoli tutti i mezzi veloci compreso la MTV. Tranne la nave lenta della Caremar delle 06.40 e dopo dieci minuti alle 06.50 è partito anche l’unico aliscafo della SNAV che era sull’isola nel porto di Marina Grande, facendo rotta verso Napoli, per riportare sulla terraferma i passeggeri che erano rimasti a. Mentre da Napoli partiva da Calata di Massa per fare rotta sull’isola è stata la stessa nave lenta della Caremar alle 09.00 per consentire l’arrivo adi isolani e pendolari. Probabilmente sarà la nave Caremar a mantenere gli altri collegamenti con Napoli, poiché vista l’altezza delle onde e la potenza del vento, la navigazione è resa impossibile pere mezzi veloci.