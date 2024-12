Pianetamilan.it - Infortunio Leao, ecco perché il portoghese è uscito al 32? di Verona-Milan

Rafael, attaccantedei rossoneri di Paulo Fonseca, èper unmuscolare al 32' di, partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025 che si sta svolgendo allo stadio 'Bentegodi'. Il numero 10 delha lasciato il suo posto in campo a Theo Hernández. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione,per un risentimento al flessore sinistro. Sosterrà esami strumentali nei prossimi giorni per capire meglio l'entità del problema.