Il video alterato del senatore repubblicano Mitch McConnell

Leggi su Open.online

Il, molto critico nei confronti di Donald Trump, viene bersagliato con una clip alterata. In questo caso, circola unsottotitolato in cirillico in cui appare con una vistosa fasciatura alla testa mentre non risponde alle domande di una giornalista. Il motivo della presunta medicazione? Il 10 dicembre 2024, durante un pranzo, sarebbe caduto a terra causando alcune lievi ferite. La clip risulta del tutto alterata.Per chi ha frettaIlrisale al 2023 quando ilebbe un problema durante un’intervento con la stampa.Ilè statoaggiungendo una vistosa fasciatura nella testa del.La voce della presunta giornalista è stato aggiunta nelmodificato.AnalisiEcco il testo che accompagna il:Il, leader del Senato, 82 anni, è caduto rovinosamente dopo una riunione del partito, picchiando la testaIl giorno successivo non è stato in grado di rispondere alla domanda di un giornalista riguardo la sua salute, la sua testa sta bene dopo la caduta?? Sta bene?MUTO.