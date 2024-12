Ilnapolista.it - I calciatori vanno rieducati: 20 minuti decisivi sono più importanti di 90 “normali” (El Paìs)

I 90in campo ormai nonpiù nella natura del calcio. E’ cambiato il concetto stesso di titolarità, scrive El. Una “chimera”, la definisce Natalia Arroyo. Cinque cambi, rose numerose e calendari congestionati: è cambiato tutto. “E’ tempo di negoziare”“Ed è qui che entrano in gioco le competenze chiave per esercitare questa professione a livello d’élite: la capacità di convincere, anticipare ed essere trasparenti. La salute di uno spogliatoio solitamente si misura dalla capacità di contribuire di chi gioca meno. Accettare il ruolo assegnato, non importa quanto piccolo e frustrante, e trovare un modo per avere un impatto positivo sul gruppo. Ho chiaro che è una responsabilità condivisa tra giocatore e allenatore e che funzionerà tanto meglio quanto maggiore sarà la presenza di valori come l’umiltà o l’empatia”.