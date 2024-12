Ilrestodelcarlino.it - Grottazzolina sfida Modena in SuperLega: Ortenzi punta su Petkovic

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In teoriaè l’avversario più semplice da affrontare in stagione, soltanto cinque punti all’attivo e una sola vittoria in tutto, tra girone d’andata e inizio del girone di ritorno. Il ‘problema’, se così si può dire, è che l’unica vittoria in stagione è arrivata proprio alla scorsa giornata, contro la Mint Vero Volley Monza, dopo undici sconfitte consecutive. "L’inizio non è stato facile per tanti motivi, ma abbiamo avuto la pazienza di aspettare e la vittoria di Monza ci ripaga di tanto lavoro – ha raccontato proprio coach–. Adesso dobbiamo insistere: non eravamo malati gravi prima e non siamo guariti adesso dopo una vittoria. Stiamo risalendo la china e con il sostegno di tutti abbiamo le carte in regola per rimanere in, controsarà una battaglia ma possiamo affrontarla in casa, un aiuto in più per noi".