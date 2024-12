Ilrestodelcarlino.it - Giubileo 2025: la Diocesi di Faenza-Modigliana presenta 'Pellegrini di Speranza'

Sono statete ieri mattina, alla presenza del vescovo Mario Toso, del vicario don Michele Morandi e del referente don Tiziano Zoli, le iniziative organizzate dalladirelativamente aldel. Il Pontefice aveva invitato ognia vivere un momento comune segnato da un cammino verso la Cattedrale e per questo domenica 29 dicembre alle 17.30 la comunità si radunerà alla chiesa di San Francesco per una processione verso il Duomo. A seguire, dalle 18 si celebrerà la messa, presieduta dal vescovo, e nel corso della celebrazione sarà distribuito il vademecum del, intitolato ‘di’. Si tratta di un sussidio diocesano che si propone come uno strumento di riflessione in preparazione dell’evento straordinario e solenne della Chiesa cattolica, indetto ogni 25 anni.