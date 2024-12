Ilrestodelcarlino.it - Festa e danni nella villa andata all’asta. Gli ex proprietari finiscono a processo

La villetta di famiglia vae prima di consegnarla al nuovoo la devastano portandosi via una vasca da bagno, rubinetti, grondaie e un soffione per doccia.per quasi 54mila euro. Con l’accusa di danneggiamento, furto aggravato e mancata esecuzione di un provvedimento del giudice, in concorso, tre fratelli osimani sono finiti a. Il padre dei tre ragazzi, che hanno tra i 29 e i 26 anni, è un architetto e la villetta che aveva in zona San Patrignano, era finita in una procedura esecutiva immobiliare avviata da una società di Camerano specializzataproduzioni di mobili e che avanzava un credito. Era stato nominato come custode giudiziario. A ottobre del 2019, uno jesino, partecipando a un’asta immobiliare, si era aggiudicato la villetta. Poche settimane prima, per richiedere un mutuo per l’acquisto, aveva fatto un sopralluogo nell’abitazione, distribuita su tre piani, con un giardino, orto, frutteto, un cortile con annesso parcheggio, e l’immobile era stato trovato in ordine.