Ilfattoquotidiano.it - Fedez rompe il silenzio dopo SaràSanremo: “Con gli psicofarmaci ho smesso, non mi hanno dato nulla di buono. Sto bene, avevo avuto cose mie relazionali”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un breve tour del nuovo studio di Pulp Podcast e qualche indizio sull’ospite della puntata che avrebbe registrato a breve. Così,è tornato a fare una diretta Instagram. Per la gioia dei suoi fan, che sono accorsi in migliaia a commentare e, soprattutto, a chiedergli come stesse, in riferimento a una preoccupazione social legata alla salute del rapper che, secondo alcuni, sarebbe apparso “disorientato” sul palco di. Nessun problema, specifica, anzi: “Sto, è il quinto mese senza emorragia. A Sanremo ero tranquillo e rilassato.dellemie, al di fuori della musica. La mia vita è fatta un po’ di alti e bassi, ma ce ne sbattiamo il cazzo. Se ero triste? No ero tranquillo e rilassato. Non prendo benzodiazepine, io con gliho già, ho, a me nondi