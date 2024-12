Esplosione nella villetta di Aprilia | domani l’ultimo saluto a Carlotta e nonna Laura

Leggi su Dayitalianews.com

L’addio ae alla, sabato 21 dicembre, la città disi stringerà nel dolore per i funerali diMarinangeli, 11 anni, e della suaDi Petrillo, morte tragicamente a seguito dell’delladi via Apollo. La cerimonia funebre si terrà alle ore 15:30chiesa di San Michele Arcangelo, in piazza Roma. Sarà un momento di grande commozione per familiari, amici e l’intera comunità, che si fermerà in segno di rispetto.Il Commissario straordinario diha proclamato il lutto cittadino per questa occasione, invitando tutti a partecipare o a osservare un momento di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime.a OrClementiniOggi, sempreparrocchia di San Michele Arcangelo alle 15:30, si sono tenuti i funerali della terza vittima del crollo, OrClementini.