Combinada nordica | a Ramsau salti cancellati Riiber e Hagen vincono gara dimezzata

Jarl Magnusvince la primadella tappa di Coppa del Mondo di combinata, in Austria. Il fuoriclasse norvegese, leader della classifica generale per il cristallo, lo fa però in modo anomalo, dal momento che per le avverse condizioni climatiche gli organizzatori hanno dovuto cancellare la prova di salto con gli sci, e per assegnare vittoria, podio e punti di questadel venerdì hanno dovuto addizionare ai risultati di questo pomeriggio dello sci di fondo il PCR disputato il giorno precedente. I dati deidi prova dei partecipanti sono stati pertanto sommati all’esito effettivo della mass start di oggi sulla distanza dei 10 km e così è stato sancito il successo di, sesto sugli sci, con 126.7 punti, capace in questo modo di precedere il connazionale Jens Luraas Oftebro che si ferma a 125.