Lapresse.it - Biden in Italia a gennaio: vedrà Papa Francesco, Mattarella e Meloni

Joesi recherà a Roma dal 9 al 12per incontrare, Sergioe Giorgiain, il programmaLa Casa Bianca ha comunicato che il 10il presidente americano avrà un’udienza con il Pontefice e discuterà degli sforzi per promuovere la pace nel mondo. Incontrerà anche i leaderni per sottolineare la forza della relazione tra Washington e Roma, ringraziare la premier per la sua forte leadership del G7 nell’ultimo anno e discutere delle importanti sfide che il mondo deve affrontare.