Sport.quotidiano.net - Basket, ultima dell’anno in Divisione Regionale 2, con il derby tra CUS Pisa e IES

, 20 dicembre 2024 – Undicesima giornata del campionato di2,, con ilno sugli scudi, grazie al temporaneo primato, nel girone A, del GMV, che non potrà però difendere la propria leadership, avendo rinviato il match-clou con la terza in classifica, Volterra, al 2025. Tiene invece banco iltra Cosmocare CUSe IES Sport, in programma domenica alle 18, al Palacus, in Via Chiarugi.– E’ ildelle deluse, quello di scena domenica, tra la squadra di casa guidata da Simon Giorgio La Pietra e gli ospiti di coach Paolo Campani. Il Cosmocare CUS, ultimo con Pontremoli, non vince da sette turni ed è reduce da una netta sconfitta sul campo di Piombino, contro una diretta concorrente per la salvezza. Il quintetto universitario, profondamente rinnovato e ringiovanito, ha illuso, in avvio di stagione, con due vittorie nelle prime tre partite, per poi sprofondare lentamente in una crisi di risultati da cui non si è mai ripreso.