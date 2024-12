Ilfoglio.it - Auto sul mercatino di Natale di Magdeburgo. Cosa sappiamo del presunto attentato in Germania

Alle 19:04 di venerdì 20 dicembre, una Bmw scura lanciata ad alta velocità ha investito numerosi visitatori neldidi, nel Land della Sassonia-Anhalt, in. Il portavoce del governo, Matthias Schuppe, ha confermato che i primi indizi portano a pensare a un. Secondo testimoni oculari, l'sarebbe finita direttamente tra le persone che si dirigevano verso il municipio nel centro della città, tra le bancarelle. La Bmw avrebbe puntato direttamente sulla folla, fuggita in preda al panico. Lerità hanno confermato che numerosi visitatori delsono rimasti feriti ma non è stato reso noto il numero delle vittime. Ci sono anche dei video di sorveglianza, ancora da verificare, che sembrerebbero mostrare la scena. Ilre è stato già arrestato dalla polizia.