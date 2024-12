Sport.quotidiano.net - Atletica Organizzata dall’Uisp con il Comune. Giornata di vero sport al campo scuola anche per i disabili

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si terrà lunedì prossimo (ore 14.30) aldi Marina di Carrara, la prima delle due giornate di(la seconda è in programma il 4 gennaio) organizzate dall’Uisp Marina in collaborazione gli assessorati al sociale e allo. Alla manifestazione parteciperanno tutte le società dileggera e gli enti di promozioneiva per due giornate inclusivenei confronti dei’ugualmente atleti’. Per i normodotati (maschi e femmine) il programma prevede gare di velocità (60, 80 e 100 metri); salto in lungo; salto in alto; lancio vortex; metri 600, 1000, 1200 e 1500; lanci del disco e del giavellotto; getto del peso. Per gli ’ugualmente atleti’ (maschi e femmine) sono in programma gare di velocità (40, 50 e 60 metri); staffette in carrozzina; lancio vortex; percorsi didattici.