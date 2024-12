Tvzap.it - “4 di Sera”, clamoroso fuorionda tra Poletti e Barra: cos’è successo (VIDEO)

News Tv. “Striscia la Notizia” colpisce ancora pubblicando undel programma “4 di” con protagonisti i due conduttori Robertoe Francesca. Le immagini mandate in onda hanno lasciato a bocca aperta il pubblico. (Continua.)Leggi anche: Sanremo 2022,di Sabrina Ferilli: “Pezzo di m.”. Con chi ce l’ha?Leggi anche: “Le Iene”,Teo Mammucari: “Belen stai zitta!”Tutto su “4 di”“4 di” è un programma televisivo di genere talk show, politico e rotocalco, in onda su Rete 4 dal 25 giugno 2024 nella fascia dell’access prime time dal lunedì al venerdì e condotto da Robertoe Francescae dal 2 settembre 2024 da Paolo Del Debbio. Il programma è giunto alla seconda edizione e viene trasmesso in diretta dagli studi 5 e 7 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.