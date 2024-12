Oasport.it - Volley, Perugia mette la quarta in Champions League: Saint-Nazaire liquidato e quarti ipotecati

Leggi su Oasport.it

ha sconfitto ilVB Atlantique per 3-0 (25-21; 25-23; 25-23) e ha infilato lavittoria consecutiva nella2024-2025 dimaschile. I Campioni d’Italia si sono imposti con il massimo scarto di fronte al proprio pubblico, anche se hanno sofferto più del previsto contro la poco quotata compagine francese, e proseguono così la propria cavalcata nella massima competizione europea, dove per il momento non hanno ceduto nemmeno un set.I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno così rafforzato il primo posto nel gruppo D, dove ora svettano con quattro successi (dodici punti) davanti ai turchi dell’Halkbank Ankara (due vittorie, sette punti) e ai transalpini (due affermazioni, cinque punti). I Block Devils sono così vicinissimi alla qualificazione diretta aidi finale riservata alle prime classificate dei cinque gironi, mentre le seconde e la miglior terza dovranno passare dai playoff.