Sport.periodicodaily.com - Venezia vs Cagliari: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Si affrontano la terz’ultima e l’ultima in classifica separate da quattro punti e che cercano punti pesanti per lasciare la zona retrocessione.vssi giocherà domenica 22 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Penzo.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI lagunari occupano il fondo della classifica che non riescono proprio a lasciare. Nonostante le belle prestazioni, l’ultima delle quali è valso il pareggio esterno contro la Juventus, la squadra di Di Francesco ha vinto soltanto due volte. L’appuntamento contro gli isolani è di quelli da non fallire per provare a risalire la china.Le ultime due sconfitte contro Fiorentina ed Atalanta sono state pagate a caro prezzi dai sardi ripiombati al terz’ultimo posto, e dunque in piena zona retrocessione.