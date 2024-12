Thesocialpost.it - Tragedia a Lecce: la perdita di Antonio Camastra scuote il mondo del calcio femminile del Salento

Leggi su Thesocialpost.it

Una notizia tragica ha colpito ildelsalentino: la prematura scomparsa di. Figura di spicco e punto di riferimento per molte giovani atlete,ha lasciato un vuoto che sarà difficile colmare. La sua dedizione e il suo amore per lo sport erano noti a tutti, e la suaha scosso profondamente l’intera comunità.L’inaspettata scomparsa di: un vuoto difficile da colmare nelsalentinoera conosciuto non solo per le sue competenze tecniche, ma anche per il suo profondo impegno verso lo sviluppo delnel. La sua scomparsa improvvisa ha colto tutti di sorpresa, lasciando famiglie, amici e colleghi nel lutto. Era un uomo che dedicava la sua vita a promuovere valori positivi attraverso lo sport, innalzando il livello dellocale.