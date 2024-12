Roma strade chiuse questo weekend per eventi e lavori

Leggi su Funweek.it

Ildel 21 e 22 dicembre 2024 si preannuncia denso di, ma anche di disagi per la viabilità. Tra manifestazioni, concerti estradali, la Capitale si prepara a un fine settimana all’insegna delle limitazioni al traffico.Il cuore della giornata sarà piazzale delle Gardenie, dove si svolgerà l’evento “Bianco Natale a 100 Celle“. La manifestazione, che animerà la zona dalle 10 alle 23, comporterà la chiusura della strada e modifiche ai percorsi delle linee bus 542 e C5. Si consiglia ai cittadini di consultare le app diMobilità per informazioni aggiornate sui percorsi alternativi.In contemporanea, proseguiranno inotturni in via Cilicia, dalle 22 alle 5.30. La pavimentazione stradale tra piazza Galeria e via Cristoforo Colombo richiederà deviazioni delle linee bus 30 e 77.