Palazzo Vecchio | 33 milioni dalle multe 2024 per sicurezza stradale a Firenze

Un milione e 700mila euro destinata a Sas per il supporto all’attività sanzionatoria, poco più di 685mila euro sempre per potenziare il controllo sui parcheggi da parte di Sas. Ma anche più di mezzo milione destinato alla polizia municipale per migliorare il sistema di videosorveglianza del traffico fiorentino. Sono queste alcune delle voci doveinvestirà, come previsto dalla legge, il tesoretto provenientestaccate nel corso del. Un gruzzolo che, al momento, ammonta a quasi 18di euro per violazioni varie al codice della strada e 15e 200mila euro per eccesso di velocità: in totale 33di euro circa e cioè il 27% in meno di quanto riscosso nel 2023. Si tratta di quello che è stato sicuramente incassato finora dal Comune e non del totale previsto per le sanzioni staccate in totale.