Missione Fiorentina: evitare i play off. Occasione da prendere al volo, ma il Guimaraes non farà sconti

Firenze, 19 dicembre 2024 – Lasi riaffaccia alla Conference League con due obiettivi ben precisi. Facciamo tre. Rialzarsi dopo la sconfitta ’particolare’ arrivata al Dall’Ara. Ma soprattutto vincere perdi aggiungere due ulteriori partite per proseguire la competizione, considerato che se i viola dovesse uscire dalla prime otto della classifica dovrebbero passare daioff. Non solo. Se dovessero prendersi i tre punti nella sfida portoghese contro il(ore 21) eviterebbero di trovare il Chelsea almeno fino alla finalissima. Non male tenersi a debita distanza dallo squadrone inglese. L’odissea della vigilia non dovrà distrarre la. Mister Palladino non vuole alibi da questo punto di vista. Certo, il gruppo avrebbe preferito viaggiare secondo la tabella di marcia prestabilita ma alla fine le condizioni meteo hanno costretto il club a un piano B.