Lapresse.it - Medioriente, raid israeliani in Yemen: almeno 9 morti

Leggi su Lapresse.it

Resta caldo il fronte in. Nove persone sono morte neinellodove, sin dalle prime ore del mattino, sono stati portati a segno alcuni attacchi aerei nella capitale Sana’a. Sette persone hanno perso la vita al porto di Salif e gli altri due all’impianto petrolifero di Ras Issa.Houthi: “Avanti con escalation fino a fine guerra Gaza”“Continueremo a rispondere all’escalation con l’escalation finché i crimini di genocidio a Gaza non cesseranno e cibo, medicine e carburante non potranno entrare nei confini della Striscia”. Lo ha dichiarato Mohammed al-Bukhaiti, membro dell’ufficio politico degli Houthi, citato da Al Jazeera. “Il bombardamento da parte di Stati Uniti e Israele di strutture civili nello, centrali elettriche e porti, rivela la verità sull’ipocrisia dell’Occidente e confuta tutte le sue pretese umanitarie”, ha aggiuntoIran: “Attacchi Israele inflagrante violazione”Teheran ha condannato come “flagrante violazione” gli attacchicontro porti e siti energetici gestiti dagli Houthi.