Lanazione.it - L’Urp nelle frazioni. Il calendario del 2025

Leggi su Lanazione.it

del Comune ha predisposto il nuovodi aperture del proprio sportello decentrato anchedi Galleno, Querce, Massarella e San Pierino. Attivo anche il servizio di consegna dei sacchi blu del multimateriale (si ricorda che occorre il documento d’identità dell’intestatario dell’utenza – anche se si presenta una terza persona – e che è necessario siano trascorsi almeno 270 giorni dall’ultimo ritiro dei sacchi). Questi i prossimi appuntamenti: venerdì 20 dicembre a Massarella (punto prelievi, via Porto di Cavallaia) dalle 10 alle 12. pronto anche il: martedì 7 gennaio a Querce (sportello comunale, via di Ferretto) dalle 10,30 all 12; giovedì 16 gennaio a Galleno (circolo Arci, via Romana Lucchese) dalle 10 alle 12; venerdì 24 gennaio a Massarella (punto prelievi, via Porto di Cavallaia) dalle 10 alle 12; venerdì 31 gennaio a San Pierino (Info Point alla Farmacia comunale, Via Sanminiatese 8/a) dalle 10 alle 12.