Lo spettacolo delle feste del centro Anffas domani al teatro Conti

"Ritorno al futuro", la nota trilogia cinematografica, è stata ispirazione per il tradizionaledi Natale dell’di Civitanova, frutto del laboratorio teatrale che si tiene durante l’anno. Loè in programmaaldi San Marone (alle 21). Ragazzi e famiglie dell’associazione incontreranno la cittadinanza per scambiarsi gli auguri di buonee per condividere momenti di felicità: sarà anche possibile trovare i presepi e le altre creazioni realizzate dai ragazzi alo acquistare i biglietti della lotteria Pro-Pro Anthropos. Ingresso libero con possibilità di fare una donazione all’associazione che sarà un prezioso contributo alle attività laboratoriali che verranno avviate nel 2025. l. c.