Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint Le Grand Bornand 2024 in DIRETTA: Giacomel da podio, ma serve aggiustare la mira

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:42 INTANTO!! Un flash dall’IBU Cup, circuito cadetto del, dov’è stato mandato a gareggiare Johannes Dale. Il campione mondiale dellasi è imposto con lo zero al poligono davanti ai connazionali Botn e Bakken. Il dato abbastanza curioso è il tempo sugli sci, in cui Botn ha rifilato quasi 10? al più illustre connazionale.13:35 Sempre meno (circa 45?) all’avvio della terzadi Coppa del Mondo maschile-2025 da Annecy-Le!!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale dellamaschile valida per la 3^ tappa di Coppa del Mondo dimaschile da Annecy-Le, ultima competizione nel format prima del 2025.Johannes Bø ha ritrovato successo nel suo format preferito ad Hochfilzen, in Austria, dove si è anche appropriato del pettorale giallo di leader di Coppa del Mondo.