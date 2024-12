Inter-news.it - Lautaro Martinez, Inter-Udinese può essere la cura: il recente passato insegna!

Lo stomaco dibrontola dalla fame: il digiuno da gol dura da troppo., come spiega il, diventa un piatto invitante e buono per fare il bis.AL DIGIUNO – Anche per un titolarissimo comearriva il momento di rifiatare. A dirlo è la probabile formazione che Simone Inzaghi ha in serbo per. La sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia vedrà partire titolare un tandem d’attacco insolito, che andrà a completare il resto dell’undici altrettanto diversificato. Per l’argentino, dunque, calano le possibilità di tornare al gol, che manca ormai da più di un mese. La sfida di Serie A contro il Venezia, dello scorso 3 novembre, è stata l’ultima volta in cuiha trovato il centro. Da lì il periodo di digiuno che, come ovvio, non può che rendere insofferente un animale dell’area di rigore come lui.