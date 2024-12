Lanotiziagiornale.it - La Manovra all’ultimo atto: il governo pone la fiducia alla Camera

Nella settimana di votazioni sullain Commissione Bilancio dellasono andati in scena stop and go, riunioni di maggioranza e confronti accesi con l’opposizione, maxi-emendamenti ritirati e poi spacchettati e una decina – almeno – di riformulazioni die relatori.Un balletto indecente che ieri è terminato con l’approdo della legge di Bilancio nell’aula di Montecitorio. Un approdo accompagnato dal caos.Laarriva in un’aula semi-desertaLa seduta, convocata per le otto della mattina, è stata subito sospesa: nessun rappresentante delera presente. I lavori sono poi ripresi con l’arrivo della sottosegretaria all’Economia Lucia Albano. Immediata la protesta delle opposizioni.“Presidente, dopo l’alba degli emendamenti viventi, ilsi finge morto e non si presenta in Aula per la discussione generale della legge di bilancio? Altro che aspettare la bollinatura per rimandare, magari, il testo, l’allegato A, in commissione bilancio.