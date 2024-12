Anteprima24.it - La Guardia di Finanza dona giochi ai bimbi ricoverati

Tempo di lettura: < 1 minutoIn data odierna, in occasione delle prossime festività natalizie, un’aliquota di militari del Comando Provinciale delladidi Avellino si è recata presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità “San Giuseppe Moscati” di Avellino per consegnare giocattoli ai bambinipresso il reparto di pediatria,ti dalle Fiamme Gialle irpine.Erano presenti all’iniziativa il Direttore Generale dell’Azienza Ospedaliera, Dott. Renato Pizzuti e il Direttore della U.O.C di Pediatria, Dott. Eduardo Ponticiello, che hanno ringraziato il Corpo per la vicinanza e la solidarietà. L’iniziativa è stata l’occasione per regalare, in questo periodo di festa, attimi di allegria e spensieratezza ai piccoli degenti e, al contempo, per supportare l’opera che in questo senso già svolge, con passione e dedizione, tutto il personale medico ed ospedaliero.