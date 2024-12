Quotidiano.net - “Io, tra i soccorritori di Ottavia Piana. Ci parlava solo con gli occhi”

Firenze, 19 dicembre 2024 – “Sono partita ieri mattina e sono entrata in grotta nel tardo pomeriggio. Ho partecipato all’ultimo percorso finale, dove la grotta si restringeva notevolmente e ci si poteva muoverein fila indiana. È stato faticoso, ma la gioia di aver contributo a salvare la vita di una ragazza ripaga ogni sforzo.era troppo debole per ringraziarci. Ma l’ha fatto tante volte con gli”. Sara Trasciatti, infermiera umbra ventottenne del Soccorso alpino e speleologico, è tra i volontari-eroi che hanno partecipato al complicatissimo salvataggio della speleologa rimasta bloccata nell’Abisso Bueno Fonteno per quasi quattro giorni. Come è iniziata la sua partecipazione al salvataggio? “Sono stata allertata dal coordinamento nazionale attraverso una chat riservata ai tecnici del soccorso speleologico.