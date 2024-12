Serieanews.com - Inter, che idea di Inzaghi: ha già risolto un problema futuro

Simonepronto a un esperimento che potrebbe cambiare il volto all’e all’o mercato nerazzurroQuando si parla di lungimiranza, nel calcio è facile pensare a mosse di mercato o intuizioni tattiche capaci di fare la differenza. E l’, in questo senso, sembra aver già posto le basi per risolvere una questione che prima o poi si sarebbe imposta con urgenza: trovare una soluzione per un ruolo fondamentale nel reparto difensivo.Simonestudia l’del presente e del(Foto: Ansa) – serieanews.comCon il tempo che avanza per giocatori come Acerbi e De Vrij, rispettivamente prossimi a compiere 37 e 33 anni, la necessità di pensare alè evidente. Se l’olandese sta offrendo prestazioni solide, confermandosi una pedina affidabile in questa stagione, il discorso per Acerbi è più complesso: i suoi acciacchi fisici iniziano a pesare.