Incidente a Cantù: uomo di 90 anni investito da un'auto e sbalzato di cinque metri

(Como), 19 dicembre 2024 – Undi novant’è statonel pomeriggio di oggi a, in via Monte Baldo, frazione Cascina Amata. Un impatto fortissimo, tanto che l’anziano è statodi. Gravi le sue condizioni: ha riportato un trauma cranico, al torace e a una gamba ed è stato portato in codice rosso all’ospedale di. In codice verde in ospedale è finita anche una donna di 58che era a bordo dell’auto. Sul posto l’automedica, due ambulanze e i carabinieri.