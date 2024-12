Movieplayer.it - Il signore degli Anelli - La guerra dei Rohirrim, recensione: un anime rischioso, ma ben scritto

Leggi su Movieplayer.it

La nostra considerazione sull'adattamento animato di quello che è, a tutti gli effetti, un prequel della saga cinematografica di Peter Jackson. Al cinema dal 1 gennaio. Che sia per i libri o per i film di Peter Jackson, Ilè di sicuro una delle saghe più amate, utilizzate e conosciute al mondo. Nel corsoanni le sono state attribuite connotazioni politiche, sono stati citati parti importanti di testo in molte occasioni, le sono state date nuove traduzioni ed è stata realizzata la costosissima serie disponibile su Prime Video, Glidel potere, il tutto sempre commentato e analizzato da quel fandom così affezionato, e a volte tossico, che conferma però la costante attenzione sul mondo fantastico ideato da J. R. R. Tolkien. .