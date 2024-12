Leggi su Ildenaro.it

Roma, 19 dic. (askanews) – “Le recenti notizie provenienti dal New, relative all’avvistamento di oggetti volanti non identificati e, in determinati casi,, hanno messo in luce l’urgente necessità di un sistema efficace per l’identificazione e ildeiper velivoli di bassa quota. Se immaginassimo un paese in cui il Network Remote ID, un sistema cruciale per garantire la sicurezza dello spazio aereo, fosse attivo su tutto il territorio, episodi come quelli riportati dal Newpotrebbero essere gestiti in modo strategico e preventivo, evitando situazioni dio criticità”. Lo ha dichiarato Giulio Segurini, CEO di STRADAai, commentando i recenti avvistamenti di presuntiavvenuti negli Stati Uniti. L’importanza di un sistema di controllo aereo per iva ben oltre la semplice gestione operativa.