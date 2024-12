Dopo l’Emilia-Romagna Figliuolo non va in pensione | per lui pronta la vicepresidenza dell’Aise

Leggi su Open.online

Sarà il generale Francesco Paoloil prossimo vicedirettore, l’Agenzia informazioni e sicurezza estera. L’ex commissario per il contenimento e il contrasto del Covid e oggi commissario straordinario alla ricostruzione post alluvioni in Emiliaè alla scadenza del suo mandato. Ma secondo indiscrezioni citate dal Corriere della Sera, è ormai praticamente certo che il generale 63enne non andrà in. Per lui, sarebbe è pronto un ruolo nell’intelligence nell’agenzia diretta da Giovanni Carabelli il cui compito è difendere l’indipendenza, l’integrità e la sicurezza della Repubblica Italiana. Il nuovo commissario per la ricostruzione in EmiliaNel frattempo, il governo ragiona su chi sostituirà. Mentre il neoeletto presidente delMichele de Pascale si è detto più volte disponibile a gestire la ricostruzione, l’intenzione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sembra quella di proseguire sul modello scelto nel 2023 con un altro nome scelto tra le fila dell’esercito.