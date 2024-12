Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, Roma-Sampdoria 4-1: giallorossi ai quarti contro il Milan

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 18 dicembre 2024 -si giocano gli ottavi di finale di, mettendo nel mirino il, che a inizio mese aveva dilagatoil Sassuolo: a fare centro sono i, che chiudono la pratica già nella prima metà del primo tempo grazie alla doppietta di Dovbyk e alla rete di Baldanzi. Nella ripresa i padroni di casa abbassano i giri del motore e finiscono con l'incassare il gol della bandiera ospite a firma di Yepes. Il resto lo fanno le scelte dalla panchina di Ranieri: Soulé timbra una clamorosa traversa con un bel sinistro a giro, mentre Shomurodov firma il poker che chiude davvero i giochi. Archiviata la pratica blucerchiata, per laaic'è il, sicuramente un test più probante per tastare il polso a una squadra che anche in campionato è chiamata a fornire risposte importanti per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica.