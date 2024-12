Thesocialpost.it - Concerto di Capodanno, cantanti schierati per difendere Tony Effe: “Stop artisti politicizzati”

Udite udite, signori e signore: la musica italiana sembra essersi finalmente risvegliata! Dopo anni trascorsi all’ombra dei potenti politici, con scarsa o nulla presa di posizione sui temi scottanti, oggi ialzano la testa. Ma non per una nuova hit: lo fanno per, escluso daldi Roma a causa di presunti testi “sessisti”. Uno scandalo che ha acceso il dibattito tra censura e libertàca.Il Caso:e il CampidoglioIl Campidoglio, sotto la guida del sindaco Roberto Gualtieri, ha deciso di escluderedal palco del Circo Massimo per ildi. La motivazione? Testi considerati inappropriati, accompagnati da polemiche e moralismi che hanno fatto discutere. Una decisione che ha diviso l’opinione pubblica e mobilitato alcuni big della musica italiana, tra cui Vasco Rossi, Emma Marrone e Lazza, che hanno gridato alla “censura violenta”.