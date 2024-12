Clamoroso Yildiz la Juventus sta pensando di cederlo a gennaio!

Leggi su Sportface.it

Kenanè diventato a tutti gli effetti la stella del nuovo corso della.La maglia numero dieci, la centralità nel progetto, le esultanze con la linguaccia di Alex Del Piero, l’amore che hanno i tifosi nei suoi confronti, l’indiscutibile qualità che ha nei piedi. Tutte caratteristiche che rendono il classe 2005 turco uno dei pilastri su cui costruire il futuro della, come di qualsiasi altra squadra lo avesse a disposizione.In questa stagione il gioiellino bianconero si sta consacrando come uno dei talenti più grandi del calcio internazionale, un giocatore già decisivo a diciannove anni che si è preso sulle spalle una responsabilità importante come la maglia numero dieci della. Thiago Motta, dal canto suo, gli sta dando tanto spazio, anche grazie ad una condizione fisica eccellente che non lo ha tenuto ai box neppure un giorno.