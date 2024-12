Tvplay.it - Boom Napoli, colpo da 40 milioni: salti di gioia per Conte

Ilgiocherà sabato contro il Genoa, ma prima bisogna registrare un’importante novità di calciomercato.Dopo la doppia sconfitta rimediata contro la Lazio di Marco Baroni, di fatto, ildi Antonioha fornito un forte segnale di reazione. Sabato scorso, infatti, i partenopei sono riusciti a vincere per 1-3 la trasferta contro l’Udinese.da 40diper(LaPresse) spazio.itIl, di fatto, è stato bravo a reagire al gol di Thauvin con le reti realizzate da Romelu Lukaku, David Neres e Frank Anguissa. Archiviato il match di Udinese, il team partenopeo ha di fronte a sé un’altra trasferta molto insidiosa. Sabato prossimo, infatti, gli azzurri saranno di scena allo Stadio Marassi per giocare contro il Genoa di Vieira.Tuttavia, questi giorni in casasono stati contraddistinti dall’infortunio capitato ad Alessandro Buongiorno.