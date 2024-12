Ilgiorno.it - Bilancio 2025: Carmela Rozza critica i fondi ridotti per l'edilizia popolare

"Quale programmazione si può fare con questa miseria di risorse?". A chiederselo è, consigliera regionale del Pd. Il riferimento è ai soldi stanziati neldi previsionedella Regione per le case popolari. "All’, per l’anno in arrivo, è stata destinata la metà delle risorse dell’assestato del 2024 – spiega–: per l’esattezza 196,5 milioni di euro rispetto ai 378,8 milioni dell’ultimo assestato e ai 285,4 milioni previsti all’inizio dell’anno in corso. Le previsioni per il 2026 e per il 2027, per ora, non sono migliori: c’è poco e niente, 88,6 milioni di euro nel primo caso e poco meno di 41 milioni nel secondo. Questo nonostante siamo in piena emergenza abitativa, con migliaia di famiglie che faticano a trovare o a mantenere un alloggio".